Малиновская назвала «идиоткой» Тодоренко, накормившую аллергика медом

Телеведущая Малиновская назвала Тодоренко идиоткой и призвала отменить ее на ТВ
malinovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/news.ru/Global Look Press

Телеведущая Маша Малиновская рассказала «Газете.Ru», что не поддерживает Регину Тодоренко, попавшую в скандал из-за истории про аллергика. Она назвала коллегу «идиоткой».

По словам Малиновской, член жюри шоу «Маска» могла убить человека из-за своих убеждений. Поэтому артистка считает, что Тодоренко должна ждать «отмена».

«Я считаю Регину идиоткой! Ее поступок — это покушение на убийство! Почему она до сих пор не забанена на ТВ, вызывает мою глубочайшую озабоченность», — заявила Малиновская.

Скандал вокруг Регины Тодоренко разгорелся после выхода шоу «Пожалуйста, не рассказывай!». В беседе с ведущим она призналась, что, зная о непереносимости меда у друга, специально добавила в его чай аллерген. Артистка считала, что все болезни психосоматические, однако ее поступок едва не стоил человеку жизни. После угощения Тодоренко у ее знакомого случился отек Квинке.

В сети в истории телеведущей не нашли ничего забавного. Пользователи стали критиковать ее и называть бездушной. После этого блогер Владимир Маркони вступился за Тодоренко и заявил, что удалил скандальный выпуск.

Ранее адвокат рассказал, что против Регины Тодоренко могут возбудить уголовное дело за инцидент с медом.
 
