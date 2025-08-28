На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Выживаем»: исполнитель хита «Яблоки на снегу» назвал размер пенсии

Певец Михаил Муромов признался, что его пенсия составляет 12,3 тысячи рублей
close
РИА «Новости»

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов назвал размер своей пенсии. Об этом пишет NEWS.ru.

74-летний член Российского авторского общества (РАО) получает дополнительный доход, поэтому его пенсия меньше, чем могла бы быть. По словам артиста, его пенсия составляет 12 тысяч 300 рублей в месяц, надбавок к ней нет.

«Сумму авторских оглашать не буду — смешная, копеечная. Но я никогда не жалуюсь. Все хорошо, выживаем. Спасибо, Родина», — говорит Муромов.

Так как у певца нет звания, надбавка к пенсии ему не положена. По словам Муромова, у него давно не было платных концертов, поскольку нет соответствующих приглашений.

Накануне жена основателя группы «На-На» Бари Алибасова Елена Калинина раскрыла, какая пенсия у продюсера. По словам жены Алибасова, музыкант получает 26 тысяч рублей основной пенсии, а также надбавку 43 тысяч рублей за звание заслуженного артиста.

Ранее в Госдуме рассказали, кому следует самому откладывать деньги на пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами