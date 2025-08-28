«Выживаем»: исполнитель хита «Яблоки на снегу» назвал размер пенсии

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов назвал размер своей пенсии. Об этом пишет NEWS.ru.

74-летний член Российского авторского общества (РАО) получает дополнительный доход, поэтому его пенсия меньше, чем могла бы быть. По словам артиста, его пенсия составляет 12 тысяч 300 рублей в месяц, надбавок к ней нет.

«Сумму авторских оглашать не буду — смешная, копеечная. Но я никогда не жалуюсь. Все хорошо, выживаем. Спасибо, Родина», — говорит Муромов.

Так как у певца нет звания, надбавка к пенсии ему не положена. По словам Муромова, у него давно не было платных концертов, поскольку нет соответствующих приглашений.

Накануне жена основателя группы «На-На» Бари Алибасова Елена Калинина раскрыла, какая пенсия у продюсера. По словам жены Алибасова, музыкант получает 26 тысяч рублей основной пенсии, а также надбавку 43 тысяч рублей за звание заслуженного артиста.

Ранее в Госдуме рассказали, кому следует самому откладывать деньги на пенсию.