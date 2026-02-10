Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Стало известно, что Лепс владеет недвижимостью в РФ на 1,5 млрд рублей

«Пятый канал»: недвижимость Григория Лепса оценивается в более 1,5 млрд рублей
Владимир Астапкович/РИА Новости

Стоимость недвижимости певца Григория Лепса составляет более чем 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Пятый канал».

В собственности Лепса находятся: элитный подмосковный особняк, который накануне, как сообщали СМИ, был выставлен на продажу. Также у народного артиста России есть квартира в центре Москвы площадью 83 кв. м. за 70 млн рублей и земельный участок в Тверской области, расположенный вблизи Волги и Старицкого монастыря. Его площадь составляет 4,2 га.

Еще у Лепса есть 300-метровая квартира в Хамовниках, рыночная стоимость которой 386 млн рублей. В том же ЖК артист владеет машиноместом за 18 млн рублей. Наконец, последним объектом певца «Пятый канал» называет квартиру в Басманном районе (130,1 кв. м.) за 58 млн рублей.

10 февраля стало известно, что дом Лепса на Новорижском шоссе, выполненный в тайском стиле, выставлен на продажу за 550 млн рублей. Недвижимость занимает участок площадью 20 соток. Общая площадь особняка составляет 1,8 тыс. кв.м. и включает семь спален и около десяти санузлов. В доме есть СПА-комплекс с бассейном и сауной, библиотека, гардеробные для разных времен года, зимний сад и гараж.

До этого в Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) сообщили, что изначально цена на особняк Лепса была завышена минимум в 2,5 раза. Тогда певец оценил недвижимость в 1,5 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Долина может зарабатывать 1 млн рублей в год на квартире в Лефортово.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!