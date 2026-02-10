Стало известно, что Лепс владеет недвижимостью в РФ на 1,5 млрд рублей

Стоимость недвижимости певца Григория Лепса составляет более чем 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Пятый канал».

В собственности Лепса находятся: элитный подмосковный особняк, который накануне, как сообщали СМИ, был выставлен на продажу. Также у народного артиста России есть квартира в центре Москвы площадью 83 кв. м. за 70 млн рублей и земельный участок в Тверской области, расположенный вблизи Волги и Старицкого монастыря. Его площадь составляет 4,2 га.

Еще у Лепса есть 300-метровая квартира в Хамовниках, рыночная стоимость которой 386 млн рублей. В том же ЖК артист владеет машиноместом за 18 млн рублей. Наконец, последним объектом певца «Пятый канал» называет квартиру в Басманном районе (130,1 кв. м.) за 58 млн рублей.

10 февраля стало известно, что дом Лепса на Новорижском шоссе, выполненный в тайском стиле, выставлен на продажу за 550 млн рублей. Недвижимость занимает участок площадью 20 соток. Общая площадь особняка составляет 1,8 тыс. кв.м. и включает семь спален и около десяти санузлов. В доме есть СПА-комплекс с бассейном и сауной, библиотека, гардеробные для разных времен года, зимний сад и гараж.

До этого в Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) сообщили, что изначально цена на особняк Лепса была завышена минимум в 2,5 раза. Тогда певец оценил недвижимость в 1,5 млрд рублей.

