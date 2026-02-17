Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Карина Кросс о творчестве ИИ-музыкантов: «У них будущего больше»

Блогер Карина Кросс заявила, что ИИ сможет заменить многих артистов
Звук

Блогер и певица Карина Кросс раскрыла в разговоре с kp.ru свое отношение к набирающим популярность ИИ-исполнителям.

По мнению Кросс, у виртуальных музыкантов есть серьезные перспективы.

«Думаю, что у них будущего больше, чем у нас. Мне кажется, многих артистов заменят, сто процентов», — заявила блогер.

При этом Кросс призналась, что тоже использует в своем творчестве нейросеть. По словам знаменитости, у нее есть команда сотрудников, которые с помощью искусственного интеллекта работают над ее видеороликами, добавляя в них детали, которые раньше было крайне сложно сделать.

«У меня ролик залетел на 4,5 миллиона, я снимала это на зеленом фоне, а ИИ потом доработал. Это круто», — поделилась певица.

В феврале певец Прохор Шаляпин заявил, что не чувствует конкуренции с ИИ-исполнителями. Он придерживается мнения, что в моде всегда будут живые артисты, а песням, которые созданы с помощью нейросети, не хватает душевности.

Ранее Карина Кросс проиграла таксисту, и это попало на видео.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!