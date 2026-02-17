Карина Кросс о творчестве ИИ-музыкантов: «У них будущего больше»

Блогер и певица Карина Кросс раскрыла в разговоре с kp.ru свое отношение к набирающим популярность ИИ-исполнителям.

По мнению Кросс, у виртуальных музыкантов есть серьезные перспективы.

«Думаю, что у них будущего больше, чем у нас. Мне кажется, многих артистов заменят, сто процентов», — заявила блогер.

При этом Кросс призналась, что тоже использует в своем творчестве нейросеть. По словам знаменитости, у нее есть команда сотрудников, которые с помощью искусственного интеллекта работают над ее видеороликами, добавляя в них детали, которые раньше было крайне сложно сделать.

«У меня ролик залетел на 4,5 миллиона, я снимала это на зеленом фоне, а ИИ потом доработал. Это круто», — поделилась певица.

В феврале певец Прохор Шаляпин заявил, что не чувствует конкуренции с ИИ-исполнителями. Он придерживается мнения, что в моде всегда будут живые артисты, а песням, которые созданы с помощью нейросети, не хватает душевности.

