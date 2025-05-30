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Карина Кросс проиграла таксисту, и это попало на видео

На видео попало, как блогерша Карина Кросс проиграла деньги таксисту

Блогер, актриса и певица Кросс сняла на видео, как проиграла таксисту деньги. Соответствующую запись она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Давайте сыграем в цуефа, если я выигрываю, то вы меня везете бесплатно, если вы выигрываете, то я оплачиваю поездку по двойному тарифу», — сказала блогерша водителю.

Далее на кадрах видно, как таксист соглашается сыграть в игру, в которую выигрывает. По словам Карины Кросс, она переведет таксисту около семи тысяч рублей.

До этого сообщалось, что певица Ханна проехалась по Москве в мини-платье. На кадрах, размещенных в сети, видно, как исполнительница стоит в белом мини-платье на красном кабриолете. Кроме того, на записи видно, как Ханна танцует в момент движения транспорта.

Кроме того, певица Клава Кока устроила фотосессию на фоне иномарки. На опубликованных в сети кадрах видно, что Клава Кока стоит в мокрой майке, короткой юбке и в черных колготках в сетку на фоне синего автомобиля Chevrolet.

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