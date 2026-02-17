Пригожин об идее Mia Boyka ввести цензуру в музыке: «Это какой-то бред»

В России уже налажена работа экспертов, контролирующих музыкальную индустрию, поэтому идея певицы Mia Boyka создать отдельный комитет по запрету песен как минимум неактуальна. Более того, сами исполнители тщательно проверяют тексты своих композиций на наличие запрещенных слов и фраз, подчеркнул продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.

На фоне постоянной проверки клипов и песен создание музыкальных композиций стало непростой задачей, отметил продюсер.

«Тебе нужно несколько раз перепроверить содержание песни, содержание клипа, чтобы там не было никаких слов, которые могли бы кого-то скомпрометировать, оскорбить или задеть. К чему дополнительно внедрять какие-то комитеты по запрету песен? Это бред какой-то, честно говоря», — подчеркнул он.

По словам Пригожина, вопрос цензуры в музыкальном творчестве уже находится под контролем сотрудников госорганов, поэтому дополнительные механизмы в этом направлении не нужны.

Напомним, Mia Boyka посетила Госдуму, где и предложила внедрить музыкальную цензуру. Она призвала создать комитет, который бы «отсеивал деструктивные песни». В первую очередь это касается произведений, созданных с помощью нейросетей, которые становятся популярными в TikTok. По словам Mia Boyka, ее предложение направлено на сохранение «здорового и позитивного музыкального пространства».

