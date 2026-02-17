Актер Тактаров рассказал о финансовой помощи сыну: «До сих пор что-то тянет»

Актер Тактаров заявил, что до сих пор дает деньги своему младшему сыну

Актер и спортсмен Олег Тактаров поделился, что младший сын продолжает брать у него деньги, несмотря на то, что стал взрослым и уже сам зарабатывает. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

Тактаров раскрыл, что его младший сын Никита раньше увлекался компьютерными играми и нередко просил у него деньги, чтобы оплачивать различные дополнительные услуги. Теперь наследник актера уже сам хорошо зарабатывает. Однако, несмотря на это, он также продолжает брать у родителя деньги.

«Зарабатывает, а по привычке до сих пор из меня что-то тянет», — заявил спортсмен.

У Олега Тактарова есть трое сыновей, которые были рождены в разных браках. Старшего наследника актера зовут Сергей, среднего — Китон, младшего — Никита.

В июле 2025 года Тактаров рассказал, что его дети «разбросаны по всему миру». Актер объяснил, что они свободно перемещаются по городам в других странах и ездят в путешествия со своими друзьями. Тактаров также добавил, что он помогает своему внуку в финансовом плане и перечисляет ему деньги.

Ранее звезда «Сватов» дал совет по воспитанию из заповедей.