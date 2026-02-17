Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Актер Тактаров рассказал о финансовой помощи сыну: «До сих пор что-то тянет»

Актер Тактаров заявил, что до сих пор дает деньги своему младшему сыну
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер и спортсмен Олег Тактаров поделился, что младший сын продолжает брать у него деньги, несмотря на то, что стал взрослым и уже сам зарабатывает. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

Тактаров раскрыл, что его младший сын Никита раньше увлекался компьютерными играми и нередко просил у него деньги, чтобы оплачивать различные дополнительные услуги. Теперь наследник актера уже сам хорошо зарабатывает. Однако, несмотря на это, он также продолжает брать у родителя деньги.

«Зарабатывает, а по привычке до сих пор из меня что-то тянет», — заявил спортсмен.

У Олега Тактарова есть трое сыновей, которые были рождены в разных браках. Старшего наследника актера зовут Сергей, среднего — Китон, младшего — Никита.

В июле 2025 года Тактаров рассказал, что его дети «разбросаны по всему миру». Актер объяснил, что они свободно перемещаются по городам в других странах и ездят в путешествия со своими друзьями. Тактаров также добавил, что он помогает своему внуку в финансовом плане и перечисляет ему деньги.

Ранее звезда «Сватов» дал совет по воспитанию из заповедей.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!