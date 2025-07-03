Звезда «Сватов» дал совет по воспитанию из заповедей

Актер Федор Добронравов в беседе с NEWS.ru дал совет по воспитанию детей.

Добронравов считает, что детей нужно растить так, чтобы в прежнюю очередь жилось лучше им, а не родителю. Он отметил, что свобода одного – это очень большая несвобода для другого.

«Ты живешь для того, чтобы ему было лучше. Ему, не себе. А он в обратку. Вот и все. Так и надо, наверное, жить. Так в заповедях написано. А другого секрета и нет», — поделился артист.

Актер признался, что не понимает людей, которые только жалуются на проблемы и обвиняют во всем других. По мнению Добронравова, если человеку что-то не нравится, то ему стоит это исправить.

«Если тебя даже в стране что-то не нравится, ну, сделай так, чтобы твоя страна стала лучше. Вот все», — заявил актер.

В июне Добронравов заявил, что нет больше смысла снимать сериал «Сваты». По словам артиста, он и коллеги уже состарились, поэтому надо остановиться.

Сериал «Сваты» шел на ТВ с 2008 по 2021 год. В конце июня 2022 года ходили слухи, что сериал «Сваты» возвращается на экраны. Предполагалось, что съемки 8-го сезона начнутся ближе к финалу 2022 года. Однако вскоре выяснилось, что новости оказались фейком.

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