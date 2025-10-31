На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали самый необычный способ инвестиций

ПНИПУ: карточки покемонов стали предметом серьезных инвестиций
Карточки с изображением героев из вселенной Pokémon, которые когда-то считались детской игрушкой, сегодня становятся предметом серьезных инвестиций. На аукционах редкие экземпляры, такие как Pikachu Illustrator, продаются за десятки тысяч долларов. Почему коллекционные карты снова в центре внимания и могут ли они стать надежным финансовым инструментом, рассказали ученые Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам Михаила Ермакова, заведующего кафедрой «Фундаментальные и гуманитарные дисциплины» образовательного центра г. Когалым (филиала ПНИПУ), кандидата социологических наук, интерес к карточкам подогревают сразу несколько факторов.

«Для миллениалов такие предметы — не просто воспоминание, а способ компенсировать недоступные в детстве удовольствия, превратив их в инвестиционный инструмент. А для поколения Z карточки — часть привычного цифрового мира, где любое увлечение можно монетизировать. Недоверие к традиционным финансовым институтам только усиливает эту тенденцию», — поясняет эксперт.

Тренд поддерживают социальные сети. По словам специалистов, ценность карточки определяется не возрастом, а редкостью.

«Старая, но массово выпущенная карта не представляет интереса для инвесторов. Дороже всего стоят экземпляры с минимальным тиражом, ошибками печати или промо-версии, не поступавшие в продажу. Так, Pikachu Illustrator выпущен всего в 40 экземплярах. Чем меньше сохранившихся карт — тем выше их цена», — отметила Юлия Карпович, доцент кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ, кандидат экономических наук.

Эксперт подчеркнула, что карточки нельзя рассматривать как аналог акций или золота. Их стоимость основана не на реальных экономических показателях, а на культурной и эмоциональной ценности.

«Рынок таких активов отличается высокой волатильностью. Они не приносят пассивного дохода, а прибыль возможна только при росте цены. Поэтому карточки можно рассматривать лишь как спекулятивное дополнение к инвестиционному портфелю — не более 5–10% от общей суммы вложений», — уточнила Карпович.

Среди рисков специалисты называют мошенничество и низкую ликвидность. Найти покупателя на карту стоимостью в десятки тысяч долларов бывает крайне сложно, особенно во время экономических кризисов. Кроме того, рынок переполнен подделками.

Помимо покемонов, ученые отмечают интерес к картам Yu-Gi-Oh! и оригинальным японским фигуркам Good Smile Company — лимитированные серии этих товаров также пользуются высоким спросом у коллекционеров.

