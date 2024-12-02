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Рон Уизли оказался должен британской короне миллионы долларов за «Гарри Поттера»

Актера Руперта Гринта уличили в масштабной махинации с налогами

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Fabrizio Bensch/Reuters

Звезде серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере Руперту Гринту грозит крупный налоговый штраф после проигрыша дела против британских налоговых органов. О том, что артиста уличили в масштабной махинации с налогами, сообщает издание People.

Судья постановил, что 36-летний актер должен британской короне около $2,3 миллиона. Эту сумму он должен выплатить Налоговой и таможенной службе Его Величества (HMRC) — налоговому агентству Великобритании из-за неправильной декларации его остаточных выплат за «Гарри Поттера». Сыгравший Рона Уизли артист декларировал эти поступления в свой бюджет как основной капитал, а не доход.

HMRC начала расследование налоговой декларации Гринта за 2012 год в 2019 году. Доход в Великобритании облагается гораздо более высокой ставкой налога, чем капитал.

Накануне певица Татьяна Буланова заявила, что долги мужа Валерия Руднева никак не отразились на нем.

Ранее сообщалось, что звезда «Шпионского моста» может сыграть Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру».

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