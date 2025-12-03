Сергея Жукова признали потерпевшим по делу о мошенничестве

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признан потерпевшим в рамках дела о мошенничестве в отношении генерального директора издательства «Джем» Андрея Черкасова. Об этом РИА Новости сообщил представитель артиста Петро Шекшеев.

По его словам, в рамках уголовного дела начались начались активные следственные действия.

«Он (Жуков — «Газета.Ru») всегда утверждал, что на самом деле являлся автором этих произведений, права на которые заявлял Черкасов. Никаких реальных правовых оснований для подобных претензий у Черкасова и «Джема» не было и быть не могло», — сказал Шекшеев.

Спор начался еще в 2023 году. Жуков и бывший участник «Руки вверх» Алексей Потехин обратились в Симоновский суд Москвы с иском о признании недействительными сделк договор о передаче исключительных прав на фонограммы и договор о предоставлении лицензии на использование фонограмм.

Ответчиками по делу выступили продюсер Андрей Маликов и «Издательство ДЖЕМ», которому он передал исключительные права на песни.

Жуков и Потехин утверждали, что являются авторами и исполнителями песен, среди которых известные «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя», «Чужие губы», и не передавали на них права продюсеру.

Однако суд решил, что договоры были заключены, исполнялись и их не оспаривали. Верховный суд отказался пересматривать иск.

