Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Ефремов находится под федеральной охраной накануне премьеры

Mash: актер Михаил Ефремов нанял охрану и отказался от автобусов из-за премьеры
Алексей Майшев/РИА Новости

Актер Михаил Ефремов нанял охрану и стал пользоваться премиальным автомобилем накануне премьеры психологической драмы «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Об этом сообщает Mash.

Корреспондент Telegram-канала попытался пообщаться с Ефремовым напротив здания театра, но артист молча укутался в куртку и поспешил скрыться в культурном учреждении. Спустя некоторое время он появился вновь, но уже в сопровождении охранников. Сопровождающие лица подтвердили, что актер находится под федеральной охраной.

Затем Ефремов сел в премиальный минивэн V‑класса, направившись на закрытое мероприятие. Он посетил вечеринку в престижном ресторане в центре Москвы — знаменитость провел вечер в VIP‑зоне на втором этаже заведения.

Mash напоминает, что до этого актер пользовался общественным транспортом. Вскоре после выхода по УДО артиста видели на автобусной остановке .

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

Ранее сообщалось, что Богомолов попросил снять его с поста ректора Школы-студии МХАТ.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!