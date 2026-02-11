Ефремов находится под федеральной охраной накануне премьеры

Актер Михаил Ефремов нанял охрану и стал пользоваться премиальным автомобилем накануне премьеры психологической драмы «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Об этом сообщает Mash.

Корреспондент Telegram-канала попытался пообщаться с Ефремовым напротив здания театра, но артист молча укутался в куртку и поспешил скрыться в культурном учреждении. Спустя некоторое время он появился вновь, но уже в сопровождении охранников. Сопровождающие лица подтвердили, что актер находится под федеральной охраной.

Затем Ефремов сел в премиальный минивэн V‑класса, направившись на закрытое мероприятие. Он посетил вечеринку в престижном ресторане в центре Москвы — знаменитость провел вечер в VIP‑зоне на втором этаже заведения.

Mash напоминает, что до этого актер пользовался общественным транспортом. Вскоре после выхода по УДО артиста видели на автобусной остановке .

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

Ранее сообщалось, что Богомолов попросил снять его с поста ректора Школы-студии МХАТ.