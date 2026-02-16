Размер шрифта
Стала известна личность возлюбленного бывшей жены внука Пугачевой

«КП»: бывшая жена Преснякова Краснова завела роман с инженером
alenaakrasnova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена Никиты Преснякова, модель Алена Краснова, начала встречаться с инженером по имени Сергей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Сергей предоставляет услуги в области газоснабжения — от газификации частного дома до строительства промышленной котельной. Мужчина увлекается мотоциклами и серфингом.

Как отмечает kp.ru, пара познакомилась в компании общих друзей.

14 февраля Алена Краснова показала своего нового возлюбленного. Она поделилась публикациями с празднования Дня всех влюбленных. Модель посетила ресторан вместе со своим новым ухажером. Мужчина подарил знаменитости букет красных роз.

19 августа Никита Пресняков объявил о расставании с Аленой Красновой после восьми лет брака. Внук Пугачевой написал, что они решили развестись из-за расхождения во взглядах «на жизнь и будущее».

Никита Пресняков и Алена Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

Ранее были раскрыта причина развода внука Пугачевой.
 
