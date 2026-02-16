Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Культура

Звезда «Универа» раскрыла опасность ИИ для кинематографа

Актриса Рубцова: если актеров заменят на ИИ – такая же судьба ждет и режиссеров
ТНТ

Звезда сериалов «Универ» и «Саша-Таня» Валентина Рубцова заявила, что в целом не возражает, когда технологии искусственного интеллекта применяются для «воскрешения» певцов или артистов – по ее словам, это дает повод для светлой ностальгии. Однако говорить о полной замене актеров на ИИ не следует, так как в этом случае аналогичная судьба постигнет представителей всех профессий кинематографа, заявила она Общественной Службе Новостей.

«Я против того, чтобы он всецело заменил актерскую братию. Тогда уже нужно не только отменять профессию актера, но и отказаться от профессии режиссера, сценариста, художника по свету и далее по списку, потому что ИИ может все это сам сгенерировать», — подчеркнула Рубцова.

Она добавила, что ИИ не должен стать врагом актерской работы, а должен лишь позволить улучшить качество российского кинематографа.

До этого звезда сериала «Не родись красивой» Артем Семакин рассказал «Газете.Ru», что актеров и сценаристов через несколько лет сможет заменить искусственный интеллект. При этом, по его мнению, продюсеров это не коснется.

Ранее Пригожин предсказал скорую замену звезд эстрады на певцов-роботов.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!