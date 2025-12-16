Звезда «Не родись красивой» о замене актеров искусственным интеллектом: «В эту сторону есть угроза»

Звезда сериала «Не родись красивой» Артем Семакин рассказал «Газете.Ru» на Comic Con Игромир 2025 в Москве, что актеров и сценаристов через несколько лет сможет заменить искусственный интеллект. При этом, по его мнению, продюсеров это не коснется.

Семакин отметил: больше всего под угрозой именно те, кто задействован в кадре. Хотя он считает, что если профессия актера и исчезнет, то еще нескоро.

«Продюсеров вряд ли это заденет, потому что это все-таки те люди, которые генерируют, собирают и ищут идеи. Я сейчас в роли продюсера тоже ищу идеи, ищу истории, заявки, сценарии. Продюсер — это человек, который собирает эту конструкцию. А по поводу артистов и сценаристов — мне кажется, что актеров точно можно заменить на компьютерных. Выйдет спокойнее и дешевле. Шучу, конечно. Мне кажется, в эту сторону есть угроза. Но все, что я читаю и читал, созданное ИИ — это все бездушно. Без живого человека, мне кажется, хорошую историю не написать. Все равно редактирует это все человек, делает все человек. И подгоняется это под человеческие критерии. Ну, наверное, через какое-то время, лет через 50, через 100, может быть, ИИ достигнет такого уровня, когда это совершенно будет неотличимо. А боюсь ли я этого? Да, слушайте, не знаю. Я людей не очень люблю. А машины меня не пугают. Машину можно всегда отключить», — рассказал Артем Семакин.

На Comic Con актер представлял второй сезон сериала «Кибердеревня», в котором тоже поднимается тема новых технологий. Артем Семакин поделился, что работа над второй частью была для него «умнее и тоньше».

«Вся линия с моей голографической женой стала объемней. И финал, я надеюсь, очень понравится зрителю, потому что там есть хорошая драматическая нотка, которую я как артист очень люблю. По поводу съемок — у нас классная команда ребят, которые это все делают. Каждый раз получаешь большое удовольствие, приезжая на съемочную смену как на праздник. Я не помню особо каких-то трудностей на съемках ни в первом сезоне, ни во втором. Хотелось помогать прежде всего режиссеру, делать все по максимуму быстро, корректно, и это для того, чтобы все сложилось. Потому что проект любим и не только зрителями, но и артистами, всей командой. Естественно, из-за графика и объема было тяжело, потому что все нужно было снять в небольшие сроки. Но все вышло достойно, и результат это доказывает — рейтинги второго сезона очень хорошие», — признался актер.

Ранее команда сериала «Кибердеревня» сделала постер ко дню рождения Георгия Данелии.