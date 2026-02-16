Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Культура

«Квартет И» раскрыл, когда выпустит новый фильм

Коллектив «Квартет И» выпустит новый фильм в феврале 2027 года
Татьяна Морозова/Global Look Press

Звезды творческого коллектива «Квартет И» Леонид Барац и Ростислав Хаит сообщили в подкасте Александра Соколовского, что планируют снять новый фильм.

По словам комиков, съемки проекта начнутся летом. Картина должна выйти в широкий прокат в феврале 2027 года.

«И в феврале этого же года попробовать снять «Пассажиров», которые тоже очень кинематографичны, и выпустить их под Новый год 2027–2028 года», — поделились артисты.

Речь идет о спектакле «Квартета И» «Пассажиры отложенных рейсов». Постановка рассказывает о встрече четырех незнакомцев в зимнем аэропорту. В ней выступили Александр Демидов, Камиль Ларин, Леонид Барац и Ростислав Хаит.

Последний на данный момент фильм «Квартета И» вышел в ноябре 2024 года — «Один день в Стамбуле». Он собрал 175 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ. Наиболее известные работы коллектива — это «О чем говорят мужчины», «День выборов» и «День радио».

Театр «Квартет И» был основан в 1993 году группой выпускников эстрадного факультета ГИТИСа — Леонидом Барацом, Александром Демидовым, Камилем Лариным, Ростиславом Хаитом и режиссером Сергеем Петрейковым. Дебютным спектаклем коллектива стала постановка «Это только штампы».

Ранее звезда «Мажора» раскрыл, какой дебютный фильм снимет.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!