Итан Хоук пожаловался на последствия развода с Умой Турман

Актер Хоук вспомнил, что после развода с Турман его унизительно спрашивали об изменах
Columbia Pictures

Актер Итан Хоук пожаловался на последствия развода с актрисой Умой Турман в 2005 году. Его цитирует GQ.

47-летний артист вспомнил, что ему приписывали роман с Анджелиной Джоли. На самом деле Хоук изменял жене не с ней, а с няней общих с Турман детей, Райан Шохьюз. Навязчивые вопросы папарацци того времени об изменах он называет унизительными.

«Когда мужчина и женщина играют вместе, у них всегда есть искра, творческая близость. К реальной жизни это отношения не имеет, но иногда действительно можно заиграться», — отмечает он.

Хоук также признался, что часто снимается только ради денег, чтобы мочь выплачивать алименты и медицинскую страховку, а также оплачивать образование детей и переводить деньги на благотворительность.

Накануне бывший муж актрисы Джессики Альбы, Кэш Уоррен, пожелал ей счастья с молодым возлюбленным Дэнни Рамиресом.

Ранее Меган Маркл шокировала гостя своего шоу фактом о принце Гарри.

