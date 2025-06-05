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Александр Ревва помирился с матерью после 20-летнего конфликта

Мать Александра Реввы сообщила, что помирилась с сыном после 20 лет вражды
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Picvario/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мать комика Александра Реввы Любовь Рачеева рассказала kp.ru, что последние 20 лет не общалась с сыном, в том числе потому, что у нее не сложились отношения с невесткой.

По словам женщины, недавно она помирилась с комиком. Это произошло после кончины его отчима в начале мая. Тогда Ревва связался с ней и поддержал. Рачеева призналась, что ей самой нужны операции на сердце и на бедре.

«Саша, когда узнал, какие у меня проблемы, позвонил телеведущей Елене Малышевой. Теперь она мне помогает, консультирует», — сообщила мать комика.

Она добавила, что сейчас постоянно общается с сыном и надеется увидеться с внучками.

В конце мая Ревва, попавший в немилость к россиянам после критики СВО, принял российское гражданство. Отец родившегося в Донецке артиста, комментируя получение сыном нового паспорта, назвал его метания между Россией и Украиной «глупостью человеческой».

Ранее Шура устроил скандал на съемках с Реввой.

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