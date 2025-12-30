Инстасамку обвинили в плагиате Бейонсе

Рэперша Инстасамка в Telegram-канале возмутилась обвинениям в плагиате песни Бейонсе «Where is my husband!».

Пользователи сети заметили сходства хита Бейонсе с новой песней Инстасамки «Премиум подписка на жизнь».

«Друзья, а давайте для начала разберемся, что такое украсть. Считается, когда ты берешь из Pinterest фотографию какого-то автора и повторяешь точь-в-точь? Да? Тогда я знаю как минимум 10 человек, которых нужно арестовать за это» — заявила артистка.

Инстасамка не стала отрицать, что вдохновлялась песней «Where is my husband!». Певица призналась, что при работе над треком она вдохновлялась зарубежными коллегами и адаптировала их стиль для российской аудитории.

«Поэтому, друзья, все, кто не разбираются, ротики закрыли и сидим, помалкиваем, и не забываем платить за подписку в вашем музыкальном приложении», — заявила исполнительница.

Ранее сообщалось, что Инстасамка закрывает компанию по производству сухариков.