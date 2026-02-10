В Стамбуле отменили концерты группы из РФ Slaughter to Prevail и поляков Behemoth

В Стамбуле отменили концерты российской дэткор-группы Slaughter to Prevail и польского блэк-дэт-коллектива Behemoth. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение управы района Бешикташ.

Выступление ныне базирующейся в США группы из РФ должно было пройти в центре искусств Zorlu PSM 10 февраля в 21:30, а поляков — 11 февраля в 21:30.

«Было отмечено, что эти мероприятия вызвали негативную реакцию со стороны многих слоев общества из-за их несовместимости с нашими общественными ценностями. Принято решение о том, что проведение любых концертов, фестивалей, групповых, платных мероприятий на территории Zorlu PSM запрещено на период двух дней, с 00:01 10 февраля 2026 года до 23:59 11 февраля 2026 года», — написали власти района.

Деньги за билеты покупателям вернут в рамках стандартных процедур и условий, уточнили представители площадки.

