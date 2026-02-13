Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Ляйсан Утяшева раскрыла свой главный страх

Телеведущая Утяшева призналась, что больше всего боится потерь
liasanutiasheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева раскрыла в беседе с kp.ru свой самый сильный страх.

Утяшева призналась, что больше всего боится потерь.

«Не успеть сказать «я люблю». Не успеть помочь. Не успеть просто быть рядом. Этот страх появился после совершенно неожиданного и резкого ухода моей мамы», — объяснила знаменитость.

По словам телеведущей, такие тяжелые моменты многое меняют внутри человека. Они показывают, что следует быть внимательнее к окружающим людям и своим словам.

Утяшева рассказала, что теперь старается не откладывать то, что действительно важно. Гимнастка говорит теплые слова вовремя и поддерживает близких. Телеведущая подчеркнула, что любовь — это всегда «сейчас».

Ляйсан Утяшева состоит в браке с комиком Павлом Волей. Пара поженилась в 2012 году. Телеведущая рассказывала, что шоумен сделал ей предложение в тот момент, когда она чистила картофель для борща и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов растут 12-летний сын Роберт и 10-летняя дочь София.

Ранее Ляйсан Утяшева рассказала о буллинге.
 
Теперь вы знаете
Превратится ли ваш смартфон в кирпич с введением базы IMEI? Что нужно об этом знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!