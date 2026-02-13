Ляйсан Утяшева раскрыла свой главный страх

Телеведущая Утяшева призналась, что больше всего боится потерь

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева раскрыла в беседе с kp.ru свой самый сильный страх.

Утяшева призналась, что больше всего боится потерь.

«Не успеть сказать «я люблю». Не успеть помочь. Не успеть просто быть рядом. Этот страх появился после совершенно неожиданного и резкого ухода моей мамы», — объяснила знаменитость.

По словам телеведущей, такие тяжелые моменты многое меняют внутри человека. Они показывают, что следует быть внимательнее к окружающим людям и своим словам.

Утяшева рассказала, что теперь старается не откладывать то, что действительно важно. Гимнастка говорит теплые слова вовремя и поддерживает близких. Телеведущая подчеркнула, что любовь — это всегда «сейчас».

Ляйсан Утяшева состоит в браке с комиком Павлом Волей. Пара поженилась в 2012 году. Телеведущая рассказывала, что шоумен сделал ей предложение в тот момент, когда она чистила картофель для борща и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов растут 12-летний сын Роберт и 10-летняя дочь София.

Ранее Ляйсан Утяшева рассказала о буллинге.