Ляйсан Утяшева о буллинге: «Меня жестко перепрошил»

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева призналась в беседе с kp.ru, что впервые столкнулась с буллингом в подростковом возрасте.

Утяшева рассказала, что пришла в спорт, когда ей было четыре года. При этом первые большие победы были у гимнастки в 15 лет. Именно в этот период знаменитость начала сталкиваться со сплетнями о себе.

«С семнадцати начались разговоры, обсуждения, и, к сожалению, буллинг — в том числе за то, что мне приписывали симуляцию травмы после Кубка мира. Тот период меня очень жестко перепрошил», — поделилась спортсменка.

По словам Утяшевой, спорт рано дал ей закалку. Благодаря ему телеведущая поняла, что мир устроен так, что в один день общество обсуждает одного человека, а на следующий все говорят о ком-то другом. Гимнастка подчеркнула, что когда понимаешь эту истину, становится легче.

«Ты перестаёшь тратить энергию на борьбу и учишься не «кормить» агрессию. Кому действительно важно — разберутся в ситуации. Поймут тебя и будут с тобой», — заявила спорстменка.

В июле 2025 года дочь Ляйсан Утяшевой и ее супруга, комика Павла Воли, София раскрыла, что три раза видела мать плачущей. Телеведущая раскрыла, что последний инцидент произошел, когда ее дочь сильно ударилась подбородком и рассекла его.

Ранее Ляйсан Утяшеву высмеяли за «костюм пельменя».