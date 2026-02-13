Звезда «Слова пацана» объяснил, почему не отмечает День всех влюбленных

Актер Леон Кемстач признался, что ему не с кем праздновать 14 февраля

Звезда «Слова пацана», актер Леон Кемстач рассказал, что обычно не празднует День всех влюбленных. Его слова передал kp.ru.

«Мне за мою жизнь, я даже не помню, удавалось ли отпраздновать 14 февраля с партнером», — признался 17-летний Кемстач.

Актер объяснил, что в эту дату он никогда не состоял в отношениях. Именно поэтому звезде «Слова пацана» не доводилось отмечать этот праздник.

При этом Леон подчеркнул, что тем, у кого есть вторая половинка, стоит праздновать День всех влюбленных.

В сентябре 2025 года Леон Кемстач признался, что мечтает влюбиться. Звезда «Слова пацана» уверен, что ему не придется специально искать чувства, потому что они охватят его спонтанно. Актер отметил, что когда пытаешься найти вторую половинку, этого никогда не происходит.

Кемстач отмечал, что он сфокусировался на себе и своей карьере. Одновременно с этим знаменитость учится в университете.

