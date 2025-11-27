Охлобыстин назвал себя плохим режиссером

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с «Пятым каналом», что является плохим режиссером.

По словам Охлобыстина, ему не хватает административного таланта для работы в этой профессии. Актер не исключил, что может снять хорошее кино, если постарается. Однако, по его мнению, есть большая вероятность, что у него случится инсульт во время работы над картиной.

Охлобыстин вспомнил работу над дебютным фильмом «Арбитр». Артист признался, что сильно устал во время работы над картиной. В частности, на монтаже.

«Иногда нужно себе честно признаваться, что мы чего-то не можем. В каждом человеке Господь заложил талант, и не один. Просто может этого таланта не быть, значит, есть какой-то другой талант», — поделился режиссер.

В ноябре Иван Охлобыстин заявил, что в пятерку обязательных фильмов к просмотру для молодежи должны войти картины режиссеров Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, а также Марка Захарова и Сергея Бондарчука.

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что Орейро стойко снималась в мороз.