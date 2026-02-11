Размер шрифта
СМИ выяснили, сколько осталось выплатить мужу Булановой по долгам в 13 млн рублей

«Абзац»: муж Булановой Руднев почти закрыл свой долг в 13 млн рублей
buslya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруг Татьяны Булановой Валерий Руднев закрыл долги, которые достигали почти 13 млн рублей. Об этом сообщает «Абзац».

Как сообщает СМИ, ссылаясь на базу исполнительных производств, у предпринимателя остался лишь штраф в размере 4,5 тыс. рублей. Всю задолженность семья артистки погасила в период новогодних праздников.

Еще 19 января «Газете.Ru» удалось выяснить, что Руднев увеличил долги почти до 13 млн рублей. На тот момент долг бизнесмена составлял 12 млн 991 тыс. рублей. Эти деньги, кроме ипотеки, муж Булановой задолжал по кредитным платежам. Остальные долги Руднева касались штрафов, исполнительских сборов и иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Также в долгах был принадлежащий Валерию Рудневу бизнес ООО «ББ-ГАЛЕРЕЯ». Сейчас предприятие находится на этапе исключения из ЕГРЮЛ. Однако за ним, согласно ресурсу «Прозрачный бизнес», числятся непогашенные штрафы на сумму 1 млн рублей. Кроме того, на сайте ФССП указано, что с компании пытаются взыскать 112 тысяч рублей. Остальные исполнительные производства были прекращены.

