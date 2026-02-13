«Танцор Миша» из мема «Филяй, филяй» высказался о популярности у русских женщин

«Танцор Миша» (настоящее имя Майк Миколайчик) из популярного мема «Филяй, филяй» прокомментировал свою популярность у русских женщин. Об этом пишет издание Super.

По данным канала, Ида Галич в преддверии 14 февраля на шоу «Наши краши» дозвонилась до блогера. Популярность мема он объяснить не смог.

«С моей точки зрения — это просто три парня, которые занимаются любимым делом и олицетворяют хорошие ценности. Должен сказать, у всех нас троих добрые сердца. И для меня лично очень важно, чтобы мы передавали эти ценности», — сказал он.

В конце 2025 года в русскоязычном сегменте Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) завирусился ролик немецкого блогера Самуэля Домена, в котором он танцует под трек в стиле техно «Vielleicht Vielleicht» исполнителей MilleniumKid и JBS. Женщины стали называть танцора Семеном, а танец стал мемом «Филяй, филяй». Позже к тренду присоединились два других немецких блогера — Янник Хилл и Майк Миколайчик: они стали выкладывать танцы под российские хиты, отвечать пользовательницам на русском и заводить для них Telegram-каналы.

Накануне Самуэль Домен назвал веселым интервью с российским каналом.

Ранее Дмитрий Маликов повторил «Филяй, филяй».