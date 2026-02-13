Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

«Танцор Миша» из мема «Филяй, филяй» высказался о популярности у русских женщин

Танцор Майк Миколайчик не смог объяснить популярность мема «Филяй, филяй»
TikTok

«Танцор Миша» (настоящее имя Майк Миколайчик) из популярного мема «Филяй, филяй» прокомментировал свою популярность у русских женщин. Об этом пишет издание Super.

По данным канала, Ида Галич в преддверии 14 февраля на шоу «Наши краши» дозвонилась до блогера. Популярность мема он объяснить не смог.

«С моей точки зрения — это просто три парня, которые занимаются любимым делом и олицетворяют хорошие ценности. Должен сказать, у всех нас троих добрые сердца. И для меня лично очень важно, чтобы мы передавали эти ценности», — сказал он.

В конце 2025 года в русскоязычном сегменте Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) завирусился ролик немецкого блогера Самуэля Домена, в котором он танцует под трек в стиле техно «Vielleicht Vielleicht» исполнителей MilleniumKid и JBS. Женщины стали называть танцора Семеном, а танец стал мемом «Филяй, филяй». Позже к тренду присоединились два других немецких блогера — Янник Хилл и Майк Миколайчик: они стали выкладывать танцы под российские хиты, отвечать пользовательницам на русском и заводить для них Telegram-каналы.

Накануне Самуэль Домен назвал веселым интервью с российским каналом.

Ранее Дмитрий Маликов повторил «Филяй, филяй».
 
Теперь вы знаете
Превратится ли ваш смартфон в кирпич с введением базы IMEI? Что нужно об этом знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!