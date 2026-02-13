Размер шрифта
Армия

Эксперт заявил о необычном ударе ВСУ по российскому региону

Эксперт Трутце: ВСУ могли ударить по Волгоградской области новой ракетой
Anatolii Stepanov/Reuters

Вызывает вопрос то, какая ракета Вооруженных силы Украины (ВСУ) могла преодолеть расстояние в 600 км для нанесения удара по Волгоградской области. Об этом заявил MK.RU российский военный эксперт Антон Трутце.

Собеседник издания не исключил вероятность того, что Украина могла кустарным способом модернизировать одну из советских ракет Х-55, или получить новый образец западного вооружения. Он предположил, что это могла быть крылатая ракета.

По словам Трутце, дальность ракеты ATACMS составляет 300 км, Storm Shadow — 250 км, «Нептун» — 280 км, какая украинская ракета может пролететь 600 км — пока неизвестно.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что украинские беспилотники атаковали жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры в регионе, в результате чего пострадали три человека, в том числе 12-летний мальчик.

Ранее ВСУ сбросили бомбу с таймером на детскую площадку.
 
