Актер Добронравов о выборе подарков на День всех влюбленных: «Необязательный человек»

Актер Иван Добронравов поделился, что ему трудно выбирать идеальный подарок на День всех влюбленных, который празднуется 14 февраля. Его слова передал «Пятый канал».

Добронравов признался, что до сих пор не придумал, как поздравит супругу Анну с Днем всех влюбленных в этом году.

«Я пока не знаю. Вообще я очень… Я романтичный человек, но вот все, что касается подарков от меня и мне — я абсолютно какой-то необязательный человек. У меня бывают редкие озарения», — раскрыл актер.

По словам артиста, для него самого важнее всего ощущение, что он небезразличен человеку. Добронравов выразил надежду, что его близкие хотят чувствовать то же самое и с его стороны.

Иван Добронравов вступил в брак со своей избранницей Анной в декабре 2017 года. Свадьба пары прошла в закрытом формате. Торжество посетили только родственники и близкие супругов. В 2018-м актер и его жена впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которой дали имя Вероника.

В декабре 2025 года актер Федор Добронравов признался, что в молодости не был готов к роли отца. Артист рассказал, что первый сын родился, когда ему было 22 года. По словам знаменитости, в то время он сам еще ощущал себя ребенком и не понимал, как правильно воспитывать детей.

