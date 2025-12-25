На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Федор Добронравов не был готов становиться отцом в молодости

true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Федор Добронравов в молодости не был готов к роли отца. Об этом рассказал «Пятому каналу».

Добронравов поделился, что первый сын родился, когда ему было 22 года. По словам актера, в то время он сам еще ощущал себя ребенком и не понимал, как правильно воспитывать детей.

Он также высказался о роли родителя в жизни ребенка. Артист подчеркнул, что дети перенимают образ жизни и ценности отца и матери, а не их наставления. По мнению Добронравова, именно благодаря примеру взрослых формируется характер ребенка.

«Наверное, в этом и есть основная педагогика, секрет педагогики. Они смотрят, как родители живут. И так, как они относятся к работе, к друзьям, к любви, к Богу, к стране», — сказал актер.

В 2024 году Федор Добронравов говорил, что старается хранить традиции семейных встреч. Дети, актеры театра и кино Виктор и Иван Добронравовы, и внуки артиста собираются вместе в Новый год и в другие праздники.

Ранее жена звезды «Слова пацана» захотела стать многодетной матерью.

