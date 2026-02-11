Волочкова назвала свой самый лучший подарок на День святого Валентина

Балерина Анастасия Волочкова поделилась, что самым лучшим подарком, который ей дарили на 14 февраля, стала квартира. Об этом знаменитость рассказала Общественной Службе Новостей.

По словам Волочковой, лучший подарок ей преподнес бизнесмен Сулейман Керимов.

«Забыть его подарок в День всех влюбленных я не смогу никогда. Он подарил мне роскошную квартиру. Это было настолько приятно, настолько неожиданно. Ни один мужчина не делал для меня таких красивых жестов. И все случилось именно 14 февраля», — раскрыла балерина.

При этом Волочкова отметила, что не любит отмечать День святого Валентина. Однако именно в этот праздник поклонники и бывшие любовники преподносят артистке подарки и делают различные сюрпризы.

Балерина также призналась, что у нее есть еще одно воспоминание, связанное с бурным романом. Однако Волочкова назвала его очень личным и добавил, что не хочет делиться подробностями.

До этого Анастасия Волочкова в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала слухи о своем романе с молодым танцором Марчелом Абаби. Артистка призвала не лезть в ее постель, добавив, что в ее жизни есть более серьезные ухажеры.

Ранее Волочкова переосвятила дом после скандала с Джигурдой.