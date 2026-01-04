Скорая приезжала на концерт Вани Дмитриенко в Петербурге

Концерт известного исполнителя Вани Дмитриенко в Санкт-Петербурге закончился давкой в гардеробной. В результате чего, некоторым зрителям пришлось вызывать скорую, пишет 78. ru.

По словам одной из посетительниц, после концерта люди вместо того, чтобы быстро покинуть помещение, столкнулись с колоссальной давкой в гардеробной, так как гардеробщики не справлялись со своей работой, путая номерки. В результате в холле образовалась огромная толпа, люди не могли забрать свои вещи около двух часов.

«Приезжала скорая. Несколько человек просто на руках выносили, кому-то становилось плохо», — рассказала девушка.

Журналисты уточнили, что Дмитриенко выступал накануне на концертной площадке на Арсенальной набережной в Петербурге.

До этого стало известно, что выступления поп-исполнителя Вани Дмитриенко подорожали на 2 млн рублей за последние два месяца. До этого, по данным издания, он брал за выступления на частных мероприятиях 5 млн рублей. Сейчас стоимость выросла до 7 млн.

Ранее Киркоров сравнил Дмитриенко с молодым Элвисом Пресли.