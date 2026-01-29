Лидер «Миража» сравнил всех солисток группы

Лидер и музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов сравнил всех солисток, работавших с группой в разные годы. Своими впечатлениями он поделился с «Газетой.Ru».

Он отметил, что в то время, когда в группе работали Светлана Разина и Наталья Гулькина, солистки первого состава, был занят записью второго альбома и не гастролировал с коллективом, однако с артистками был знаком.

«Не совсем представляю, как они уживались вместе, ведь они абсолютные антиподы по характеру. Светлана резкая и острая на язык, Наталья мягкая и неконфликтная. Мы периодически видимся, рад, что у них обоих сейчас все хорошо», — говорит он.

По мнению Горбашова, больше всех совпадала с образом героини песен Наталья Ветлицкая.

«Холодная красавица, независимая, немного себе на уме. Она отлично вписалась в группу. Жаль, что мало продержалась», — добавил он.

В свою очередь, Ирина Салтыкова, полагает Горбашов, с самого начала понимала, что роль солистки группы «Мираж» — не для нее.

«Наверное, поэтому, она проработала меньше всех. Тем не менее, не могу сказать ничего плохого — мы не ссорились и не конфликтовали. Она просто не совпадала с нами. Но после ухода из группы Ирина сделала отличную карьеру», — продолжает музыкант.

Лидер «Миража» подчеркнул, что Татьяна Овсиенко стала солисткой и лицом группы в самый критический и ответственный момент и прекрасно справилась с этой ролью.

«Правда ей пришлось проявить для этого настоящий героизм — за первый месяц она похудела на 18 килограммов! Но по-настоящему она показала характер, когда в результате аварии получила травму позвоночника, и врачи строго-настрого запретили ей какие-либо нагрузки и активность. Таня не могла самостоятельно передвигаться, но когда она услышала, что мы собрались отменять все запланированные концерты, твердо сказала, что ей наплевать на наставления врачей, и она не собирается пропускать ни одного концерта. Несколько месяцев, превознемогая боль, она выходила на сцену, работая сидя на стуле, стоически переносила все переезды и перелеты. Я до сих пор с содроганием вспоминаю это время. Татьяна большой молодец, и я рад, что у нее все хорошо сложилось после ухода из группы», — делится воспоминаниями Горбашов.

Музыкант напомнил, что последние 30 лет в «Мираже» поет Екатерина Болдышева.

«Екатерина Болдышева — солистка, с приходом которой хиты группы впервые зазвучали на концертах живьем, и в которой совпало все: и голос, и харизма, и профессионализм. Могу сказать одно: мне невероятно повезло выходить вместе с ней на сцену на протяжении 30 с лишним лет», — заключил он.

