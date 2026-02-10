Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

«Мы теряем ту секси-пушку Алену!»: Водонаева готовится к операции в феврале

Блогер Водонаева заявила, что готовится к операции по уменьшению груди в феврале
Кадр из видео/Telegram-канал «VODA»

Блогерша Алена Водонаева заявила, что запланировала вторую операцию по уменьшению груди спустя 10 лет. Об этом телеведущая сообщила в Telegram-канале.

«Она [операция] будет в этом месяце. Я хочу сделать грудь еще меньше», — уточнила звезда.

По словам Водонаевой, она уже договорилась с хирургом Сергеем Блохиным, в числе пациентов которого блогер Тата, модель Ника Крауш, актриса Наталья Бондарчук и дизайнер Мария Цигаль. Звезда не стала раскрывать конкретную дату предстоящего хирургического вмешательства.

В комментариях часть интернет-пользователей поддержали Водонаеву, но нашлись и те, которые засомневался в необходимости проведения операции.

«Без обид, Ален, конечно. Но ты и так очень похудевшая, еще и груди не будет скоро. Мы теряем ту секси-пушку Алену»; «Алена Юрьевна просто любит врачей, год прошел, она опять. То стоматологи, то хирурги, потом еще того-то найдет»; «Алена, у тебя все сейчас замечательно! Ни в коем случае не уменьшай!» — написали под постом.

Водонаева планировала сделать пластику груди еще в 2025 году. Ее первая операция — на два размера — состоялась в 2016 году. Затем блогерша неоднократно ходила на консультации к специалистам, но долго не могла решиться на операцию после родов.

Ранее СМИ сообщили, что Николаев рискует жизнью ради 40-миллионного тура.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!