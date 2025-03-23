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Путин рассказал, какой фильм привел его в разведку

Президент Владимир Путин заявил, что фильм «Щит и меч» привел его в разведку
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин признался в беседе с ТАСС, что еще до окончания школы хотел пойти в разведку.

Путин отметил, что в его молодости это казалось чем-то недостижимым, как полет на Марс. Президент также хотел стать моряком, летчиком и собирался поступать в Академию гражданской авиации в Ленинграде.

«Но потом книги и фильмы типа «Щит и меч» сделали свое дело», — заявил президент.

По словам Путина, его поражало, как один человек решал судьбы тысяч людей.

В 1975 году Владимир Путин окончил юридический факультет ЛГУ и был направлен по распределению на работу в Комитет государственной безопасности.

Фильм «Щит и меч» снят в 1967 году режиссером Владимиром Басовым по одноименному роману Вадима Кожевникова. Выход картины был приурочен к 50-летию Службы внешней разведки КГБ СССР.

Лента рассказывает о советском разведчике Александре Белове, который внедрился на службу Третьего рейха. В ролях — Станислав Любшин, Алла Демидова, Валентина Титова, Олег Янковский, Георгий Мартынюк, Владимир Басов.

Ранее Михалков назвал сроки презентации «евразийского Оскара».

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