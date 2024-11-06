Григорий Лепс рассказал о планах на пенсию

Певец Григорий Лепс рассказал в интервью Роману Костомарову, что не вернется на родину в Сочи после выхода на пенсию.

Лепс хочет либо остаться в Москве, либо уехать в Тверскую область. Там ему подарили земельные угодья у реки Волги.

«Прекрасное место. В лесу. Построю там себе небольшой домик. Там недалеко Старицкий монастырь. Двоюродный брат Ивана Грозного, он последний был его родственник. Будем ходить туда. Грехи замаливать. Пешком. А там недалеко. Километров 60, нормально», — поделился артист.

Лепс признался, что пока не хочет уходить на пенсию. Певец не планирует завершать до тех пор, пока зрители воспринимают его как действующего артиста.

В сентябре Григорий Лепс объявил 18-летнюю возлюбленную Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.

В ноябре Лепс признался, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с Кибой. Он выразил уверенность, что Аврора родит ему детей.

Ранее Лепс вспомнил, как лечил голос свистом.