Барановская высмеяла заработок Аршавина

Телеведущая Барановская пошутила, что Аршавин начал хорошо зарабатывать из-за нее
Телеведущая Юлия Барановская в шоу «Пожалуйста, не рассказывай» пошутила о заработке бывшего мужа Андрея Аршавина.

Ведущий проекта Владимир Маркони заметил на Барановской дорогостоящие ботинки от бренда Christian Dior. Телеведущая пошутила, что этот элемент одежды остался у нее «от прошлой жизни».

«У меня был парень небедный, неплохо зарабатывал. Но только когда меня встретил, до этого как-то нет», — поделилась знаменитость.

Барановская также подшутила над соведущим шоу «Мужское/Женское» Александром Гордоном. Она в шутку заявила, что коллега приобрел широкую популярность только в тандеме с ней.

Юлия Барановская воспитывает троих детей футболиста Андрея Аршавина: Артема и Арсения, а также дочь Софью. Барановская и Аршавин расстались в 2013 году, и почти семь лет спортсмен не виделся с детьми. Экс-футболист в 2019 году возобновил общение с Артемом, Софьей и Арсением, о чем он сообщал в соцсетях.

В сентябре 2025-го Барановская пришла в футболке с надписью про бывшего возлюбленного на концерт Егора Крида. Она посетила концерт в футболке «My ex is my biggest fan» (Мой бывший — мой самый большой фанат (перевод с английского «Газета.Ru»). Поклонники, а также Telegram-канал «Светские крошки» предположил, что топ посвящен Аршавину. Знаменитость опровергла это.

Ранее Юлия Барановская застряла в Антарктиде из‑за шторма.
 
