«Это легенда»: названа звезда 2000-х, без которой опустела российская эстрада

Певец Андрей Губин относится к числу исполнителей, которых сегодня не хватает на российской эстраде. В свое время он стал настоящей изюминкой на «музыкальном торте» 2000-х, на фоне чего ему прочили великое будущее, заявил продюсер Сергей Дворцов в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Губин — это легенда, это невероятно талантливый и эмоциональный исполнитель, под хиты которого мы все отжигали в начале нулевых, — подчеркнула эксперт. — Его песни звучали в каждом доме, его песни звучали на каждой радиостанции, его хиты перепевали в караоке-клубах».

Дворцов напомнил, что в то время Губину прочили великое будущее, на него делали ставки студии и знаменитые продюсеры, однако реальность оказалась суровой. Сегодня певец в силу проблем со здоровьем не может продолжать активную музыкальную деятельность, а реабилитировать его на сцене было бы крайне сложно, пояснил продюсер.

Он добавил, что в нулевые на сцене блистали и многие другие звезды, которые сегодня редко выходят в свет, хотя некоторые из них и продолжают карьеру. По мнению Дворцова, исполнители того времени не хотят погружаться в шоу-бизнес, а предпочитают семью карьере артистов.

Напомним, Андрей Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Артист признался, что болезнь мешает ходить ему на встречи с потенциальными возлюбленными. Также певец жаловался, что его сердце бьется с перебоями. До этого его друг, саунд-продюсер Тарас Ващишин рассказал, что состояние тяжелобольного артиста остается без изменений, и певец просил его не беспокоить.

