Мизулину призвали «проредить» российских звезд

В рядах российских звезд следует устроить чистку – с таким призывом продюсер Сергей Дворцов обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. По его мнению, нужно исключить из публичного пространства артистов, которые не вписываются в современную повестку.

В беседе с Общественной Службой Новостей продюсер уточнил, что говорит о таких людях, как блогерша Настя Ивлеева и рэперша Инстасамка. Первую он обвинил в том, что она «голой» вечеринкой подставила других артистов, а вторую – в пропаганде образа жизни продажной женщины, подтвердив это ее хитом «За деньги да». По его мнению, обе эти звезды «деморализуют общественность», а все их усилия направлены только на зарабатывание денег.

«Я предлагаю Екатерине Мизулиной объединиться в борьбе за чистку звездных рядов от артистов, которым не место сегодня на сцене», — заявил Дворцов.

Он добавил, что намерен сотрудничать с Мизулиной в этом направлении, так как хочет очистить российский шоу-бизнес от «развращающего молодежь» творчества. Такие звезды, по мнению продюсера, рушат у жителей представления о традиционных ценностях.

Напомним, до этого Екатерина Мизулина заявила, что в соцсетях фиксируется системная работа по распространению негативных трендов против церкви, веры и традиционных ценностей. По ее словам, негативные тренды активно распространяются среди детской аудитории, прежде всего через TikTok, где несовершеннолетние видят подобные материалы и начинают им подражать. Глава «Лиги безопасного интернета» подчеркнула, что некоторые из подобных историй запускаются сознательно, в рамках целенаправленной работы.

Ранее в Госдуме раскрыли, каким артистам простят отъезд из России.