Блогерша Виктория Боня обвинила Гейтса в преступлениях против человечества

Блогерша и телеведущая Виктория Боня в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировала появление имени основателя Microsoft Билла Гейтса в файлах финансиста Джеффри Эпштейна.

«Я вам всем говорила, что Билл Гейтс – мразота вонючая!» — заявила блогерша.

Боня заявила, что Гейтс делал женщинам прививки, вызывающие бесплодие, а также совершал опыты над детьми на острове Эпштейна. Телеведущая призвала публично наказать основателя Microsoft и подобных ему людей.

«Лучше не заводиться, но я уже на грани! Зло демоническое проявляется против человечества!» — заявила знаменитость.

По мнению Бони, сейчас наступило время, когда истинная любовь начнет править миром.

Дело Эпштейна — одно из самых скандальных в истории США. Финансиста обвиняли в том, что в начале 2000-х он организовал на своем личном острове, а также в доме на Манхэттене притон, где десятки несовершеннолетних девушек подвергались сексуальной эксплуатации.

В гостях у Эпштейна бывали множество знаменитостей из сферы политики и шоу-бизнеса, включая Трампа.

