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Аллочка из «Универа» вернется спустя 15 лет в сериал

Актриса Мария Кожевникова вернется к роли Аллы в «Универе»
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mkozhevnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Кожевникова сообщила в Telegram-канале, что вернется в роли Аллы Гришко в последнем сезоне сериала «Универ».

«Вы просили об этом 15 лет! Не было ни дня, чтобы кто-то не написал или не подошел на улице и не спросил, когда Аллочка вернется…» — поделилась артистка.

Кожевникова призналась, что долго размышляла, стоит ли ей возвращаться в проект. Она не хотела участвовать, однако передумала из-за фанатов. По словам актрисы, любовь и желание зрителей для нее важнее собственных амбиций и предубеждений.

«Поэтому скоро встретимся на экранах, и я рассчитываю, что встреча будет теплая. Ждите. P.S. Как считаете, какой будет Аллочка через 15 лет?» — написала знаменитость.

Съемки «Универ. Молодые» начались в мае 2024 года. Известно, что сюжет сконцентрируется на пяти первокурсниках из общежития МВГУ. При этом молодых людей в университете встретит Павел Владимирович Зуев, который решил вернуться в академические круги, чтобы сделать вуз лучшим в стране. В общежитии ребята познакомятся с новым комендантом Тамарой Михайловной, сестрой Зои Михайловны, и помощником Киселем. Уже известный к тому моменту как «пельменный король» Кузя станет главным спонсором МВГУ.

Ранее сообщалось, что Кузя из «Универа» бесплатно раздает пельмени в Москве.

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