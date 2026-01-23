Размер шрифта
«Учит злостных неплательщиков»: Виталия Гогунского улучили в уклонении от алиментов

Бывшая жена Гогунского Марина подала в суд на актера из‑за алиментов
Бывшая супруга Виталия Гогунского Ирина Маирко повторно обратилась в суд против актера из-за алиментов на дочь Милану. Об этом сообщила «СтарХиту» юрист Анна Фролова, представляющая интересы Маирко.

По словам представительницы, Гогунский на протяжении восьми лет систематически нарушает условия мирового соглашения, утвержденного судом. Юрист указывает, что звезда сериала «Универ» перечисляет алименты в размере, не соответствующем его фактическому заработку. Она уверяет, что доходы актера проходят через компанию, оформленную на его мать, поэтому официально декларируется лишь часть средств.

Как поясняет Фролова, цель судебного разбирательства — не столько получить материальную поддержку, сколько попытка пресечь использование схем уклонения от выплат и установить четкие правовые рамки взаимодействия отца с дочерью.

«Гогунский не просто уклоняется от выплат, но во всеуслышание раскрывает подробности своих «серых схем». Тем самым еще и учит злостных неплательщиков, создает негативный пример для миллионов людей», — говорит представительница.

Сейчас дело находится на контроле судебных органов. Ожидается, что в ближайшее время будет дана окончательная правовая оценка действиям актера.

