Названа дата премьеры 5 сезона детектива «Первый отдел»

Премьера пятого сезона детектива «Первый отдел» выйдет 16 февраля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НТВ.

В новых сериях следователь Брагин начнет расследовать одно из дел прошлых лет и столкнется с загадочным исчезновением. А Шибанову предстоит избавиться от призраков прошлого и начать решать проблемы в личной жизни. Вере Брагиной предстоит вернуть доверие семьи, после того как с нее сняли обвинения в тяжелом преступлении.

Съемки сериала прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Режиссеры проекта — Максим Бриус и Михаил Вассербаум. В ролях: Иван Колесников, Сергей Жарков, Елена Вожакина, Владимир Литвинов, Сергей Комаров, Александр Разбаш, Евгения Шахнович, Олег Андреев, Виталий Бисеров, Михаил Лучко, Марк Горонок.

«Химия дуэта Брагина–Шибанова – это, при всех многочисленных составляющих, прежде всего заслуга самих актёров – Ивана Колесникова и Сергея Жаркова. А ещё дуэт был правильно «зачат» продюсерами – они очень точно угадали эту пару... Один герой – мозг, второй – кулак. Один – семьянин, второй – холостяк. Один – аккуратист, второй – раздолбай. И перечислять можно дальше. Сработало правило: плюс и минус притягиваются», — заявил режиссер.

