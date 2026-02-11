Размер шрифта
Дочь Даны Борисовой попала в психбольницу: «Моя жизнь пошла под откос»

Дочь Борисовой Полина легла в психбольницу из-за биополярного расстройства

Дочь телеведущей Даны Борисовой, Полина Аксенова, поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что попала в психиатрическую клинику из-за обострения биполярного расстройства.

«Моя жизнь рушилась из-за диагноза, сейчас я буду лечиться и восстанавливаться. Хочу запустить свое шоу в этом году и поступить в университет. Очень жаль, что подвела всех близких: папу, маму… Простите меня», — написала 20-летняя девушка.

Аксенова рассказала, что знала о своем биполярном расстройстве до лечения, но в больнице ей поставили другой диагноз — пограничное расстройство личности (ПРЛ). Причиной заболевания, по словам Полины, стали частые вечеринки и беспечный образ жизни.

«Я хочу изменить свою жизнь. Снова стать той милой, классной и доброй девочкой, которую все любили», — сказала она.

Полина также призналась, что из-за болезни рассталась с возлюбленным Артуром. Девушка публично извинилась перед молодым человеком и пообещала работать над восстановлением отношений.

«Мне жаль вас разочаровывать, но жизнь такая…» — добавила Полина Аксенова.

Ранее сообщалось, что заслуженную артистку России увезли на скорой перед выходом на сцену.
 
