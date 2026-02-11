Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Ольга Тумайкина рассказала о работе с выдающимися актерами: «Мое наследие»

Актриса Тумайкина назвала удачей возможность работать с выдающимися артистами
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народная артистка России Ольга Тумайкина рассказала о своем профессиональном пути и опыте работы с другими актерами. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

Тумайкина поделилась, что ее коллегами в различных проектах были Виктор Сухоруков, Олег Меньшиков, Инна Чурикова, Екатерина Васильева и многие другие артисты. Актриса отметила, что воспринимает такую совместную работу и накопленный опыт общения как личное богатство.

«Мне везло. Мне очень везет до сих пор, потому что мое партнерство может похвастать таким количеством прекрасных актеров и актрис. Это мое наследие внутреннее, мой внутренний багаж, мое богатство», — сказала артистка.

По словам Тумайкиной, такой творческий опыт сформировал ее отношение к собственной профессии. Благодаря ему актриса чувствует удовлетворение от пути, который она преодолела.

12 февраля 2026 года состоится премьера экранизации «Сказки о царе Салтане», режиссером которой стал Сарик Андреасян. Ольга Тумайкина снялась в фильме вместе с Павлом Прилучным, Лизой Моряк, Алексеем Онеженым, Алисой Кот, Владимиром Сычевым, Антоном Богдановым и другими.

Ранее Ольга Тумайкина объяснила, почему детям нужно читать сказки.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!