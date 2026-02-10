Гитарист Radiohead потребовал убрать его музыку из фильма «Мелания»

Джонни Гринвуд заявил, что его музыка незаконно использована в фильме «Мелания»

Гитарист британской группы Radiohead Джонни Гринвуд, а также американский режиссер Пол Томас Андерсон обвинили создателей документального фильма «Мелания» (Melania, 2026) в незаконном использовании музыки исполнителя. Об этом пишет журнал Variety.

Речь идет о музыкальной композиции из фильма «Призрачная нить» (Phantom Thread, 2017) Пола Томаса Андерсона.

«Хотя Джонни Гринвуд не является правообладателем музыки [из фильма], компания Universal не проконсультировалась с Джонни по поводу использования ее третьими лицами, что является нарушением его авторского соглашения», — говорится в публикации.

По информации издания, музыкант и режиссер потребовали убрать музыку исполнителя из картины.

Гринвуд выступил композитором фильма «Призрачная нить», который вышел в 2017 году. Гитарист Radiohead также работал над саундтреками к другим фильмам Пола Томаса Андерсона, включая «Нефть» (There Will Be Blood, 2007), «Врожденный порок» (Inherent Vice, 2014), «Лакричная пицца» (Licorice Pizza, 2021), а также «Битва за Битвой (One Battle After Another, 2025).

«Мелания» — документальный фильм Бретта Ратнера, посвященный первой леди США. Картина рассказывает о 20 днях жизни Мелании Трамп, предшествовавших второй инаугурации ее супруга Дональда Трампа.

Ранее фильм о Мелании Трамп собрал около $2,9 млн в день премьеры.