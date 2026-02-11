«Это бред»: лидер «Руки вверх!» призвал россиян не ждать День святого Валентина

Певец Жуков: говорить о чувствах важно всегда, а не только 14 февраля

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков призвал россиян не ждать особых дат, чтобы рассказать о своих чувствах. Рассуждая о приближающемся Дне святого Валентина, он заявил, что не отмечает этот праздник, так как не ждет особых поводов, чтобы подарить своей супруге цветы и признаться ей в любви.

«Это бред — ждать момента или нужной даты, чтобы сказать о своих чувствах любимым людям. Я считаю, что праздники — это, конечно, хорошо, но они больше для тех, кто продает цветы и открытки», — заявил певец Общественной Службе Новостей, добавив, что любовь важно доказывать постоянно поступками, а не словами.

При этом он согласился, что для многих 14 февраля – это повод наконец-то признаться в своих чувствах.

До этого певица Татьяна Буланова рассказала, что отказалась праздновать День святого Валентина, так как он не имеет к ней никакого отношения. Ее удивил тот факт, что европейские традиции так хорошо приживаются у россиян, хотя в РФ есть свой аналогичный праздник – День семьи, любви и верности.

Ранее в Госдуме заступились за святого Валентина.