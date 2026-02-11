Размер шрифта
Буланова отказалась от празднования Дня святого Валентина

Певицу Буланову удивила привычка россиян праздновать День святого Валентина
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова заявила, что отказалась праздновать День святого Валентина, так как он не имеет к ней никакого отношения. Ее удивил тот факт, что европейские традиции так хорошо приживаются у россиян, хотя в РФ есть свой аналогичный праздник – День семьи, любви и верности.

«По какой-то причине европейские традиции у нас лучше приживаются. Тем не менее, я не отмечаю День влюбленных и считаю, что этот праздник давно изжил себя», — заявила исполнительница Общественной Службе Новостей.

Однако в этом празднике есть и плюсы, добавила певица, пояснив, что относит к ним «прикольные» украшения Петербурга и других городов России. Кроме того, на эту дату поступает много приглашений на выступления, заключила артистка.

До этого зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с идеей переименования Дня святого Валентина. Она предложила 14 февраля отмечать «День любви» или «День плюшевой игрушки». По словам Буцкой, традиция праздновать День влюбленных 14 февраля прижилась в России в первую очередь из-за отсутствия другого специального дня для признаний в романтических чувствах.

Ранее в Госдуме заступились за святого Валентина.
 
