Стас Костюшкин раскрыл, как поддерживает себя в форме

Певец Стас Костюшкин раскрыл, как ему удается поддерживать себя в хорошей форме. Слова знаменитости передал «Леди Mail».

Костюшкин рассказал, что ходит в тренажерный зал. При этом, словам 54-летнего артиста, в этом возрасте тренировки даются ему легче, чем 20 лет назад.

Певец также придерживается правильного питания. Он отказался от фастфуда, а также пищи с глютеном и сахаром.

«Колю ботокс и биоревитализацию — и все. Начал, насмотревшись на своего пиар-директора Алексея. Говорю ему «Лех, ты чего так красивый? Мне тоже надо?» И он отвел меня к своему косметологу» — поделился исполнитель.

По словам Костюшкина, он зачастую сталкивается с хейтом из-за своего внешнего вида. При этом некоторые люди упрекают артиста в злоупотреблении загаром и автозагаром. Однако, как отметил певец, на самом деле он не пользуется какими-либо средствами, не ходит в солярий и не загорает.

«Что касается хейта в целом, он меня не трогает. Да, я не всем нравлюсь, а мужики меня вообще терпеть не могут. Ну, а кто такого будет терпеть? Отвратительное зрелище, не смог к 55 годам брюхо отрастить», — отметил артист.

В августе 2025 года Стас Костюшкин рассказал, что попробовал себя в качестве актера и снялся в фильме «Атель-Матель». Эта роль стала для певца дебютной в полнометражном кино. В проекте также сыграла супруга артиста Юлия.

Костюшкин пришел на премьеру картины с женой и детьми. Певец отметил, что на съемочной площадке ему помог актер Ян Цапник. По словам исполнителя, коллега по проекту поддерживал его, как мог.

