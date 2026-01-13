Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

После хейта в адрес Костюшкина эксперт объяснила желание звезд оголяться

Специалист Холгова: у звезд есть исключительное право на откровенные наряды
РИА «Новости»

На певца Стаса Костюшкина в соцсетях обрушилась жесткая критика за его стремление оголять торс на камеру и носить слишком открытую одежду. Как ответила международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова, другие популярные личности не реже подвергаются хейту из-за своих образов, однако звезды – это единственные люди, обладающие исключительным правом на выход в свет даже в самых откровенных нарядах.

«Мы часто наблюдаем, как некоторые, в том числе и звезды преклонного возраста, нет-нет да выходят на красные дорожки и иные мероприятия в образах, где невооруженным взглядом можно увидеть те зоны, которые зачастую принято скрывать под одеждой. Но на то они и звезды, чтобы поражать и удивлять», — заявила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей, отметив, что законы этикета позволяют такое поведение в отношении популярных артистов.

По словам Холговой, демонстрировать фигуру этикет позволяет и людям с обычным статусом – например, носить короткие юбки, декольте и так далее. Однако даже у селебрити нет права нарушать строгие законы этикета и протокола – так, ни в коем случае нельзя выходить на публику в абсолютно обнаженном виде – это строго табу, заключила специалист.

Ранее голую жену Канье Уэста выгнали с премии «Грэмми» в США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27607951_rnd_7",
    "video_id": "record::c670af1f-ed4f-47ca-b8f6-c6f931abb366"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+