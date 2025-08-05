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Солист «Чай вдвоем» освоил новую профессию

Певец Стас Костюшкин снялся в полнометражном фильме
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Телеканал «Россия 1»

Участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал в беседе с mk.ru, что попробовал себя в роли актера.

Костюшкин впервые снялся в фильме «Атель-Матель». Роль певца стала дебютной в полнометражном кино. В проекте также сыграла супруга исполнителя Юлия. Артист пришел на премьеру картины с женой и детьми.

«Я сначала посмотрю, потом поем попкорн, потом выйду... А еще жду, что хотя бы там, где меня будут показывать, там будут смеяться. Если нет, это будет вообще обидно, потому что я вроде как бы смешно все делал», — поделился исполнитель.

Костюшкин отметил, что на съемочной площадке ему помог актер Ян Цапник. По словам певца, коллега по проекту поддерживал его, как мог.

Жена Костюшкина Юлия отметила, что у нее уже был опыт в съемках.

«Когда спрашивал, давала совет, а так я не лезу. Он уточнил у моего дяди, Сергея Бурунова, как надо работать в кадре, тот сказал ему не моргать. В общем, он не моргал так, что я потом ему сказала: «Выдохни», — рассказала супруга певца.

Ранее Самбурская послала в пятую точку Костюшкина после извинений.

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